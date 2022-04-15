Летчики истребительной авиации ВВО прикрыли аэродромы базирования от нападения авиации условного противника в Хабаровском крае и Приморье

Отдельные полетные задания для каждого участника полетов состояли из упражнений по выполнению фигур высшего пилотажа на различных высотах, а также имитации воздушных боев и отработки элементов сопровождения самолетов дальней авиации ВВО.
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