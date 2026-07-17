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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэйв Йергер, скорее всего, присоединится к тренерскому штабу «Наггетс»

52-летний тренер Дэйв Йергер , скорее всего, окажется в « Денвере » в штабе Дэвида Адельмана. Специалиста активно приглашали руководить « Парижем », но Йергер предпочитает остаться в НБА , пусть и в роли ассистента.

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