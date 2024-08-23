В США четыре дня искали туристку, которая ушла в лес без телефона и пропала

В США женщина ушла в лес, чтобы побыть в одиночестве, и пропала. Об этом сообщает CBS News. Туристка из Канады, 53-летняя Джина Чейз, пропала 14 августа у пешеходной тропы в окрестностях Норвуда в юго-западной части штата Колорадо.