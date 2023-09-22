А что в нашем городе делают активы недружественной Норвегии? Ишь, успели везде проползти во времена распродаж "всего по 10", которые устроил Ельцин.
Акция Владимира Путина "все наше стало обратно нашим" успешно продолжается!
Комментарии
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Мельников Александр
Если временный управляющий берёт в управление какое либо предприятие, то совсем не факт, что само предприятие сохранится, или, в лучшем случае, не поменяет собственника кардинально и навсегда.
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11 час.
роман романыч
ну да,можно выудить собственника продать предприятие за половину стоимости,что и происходит.
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11 час.
Ольга Кожемякина
Бесплатным бывает только сыр в мышеловке. На 100 % Муратов не собственник, норвежцы остались хозяевами, только маску сменили на муратовскую. И это легко обнаружится при анализе движения доходов типографии.
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3 час.
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