Акция Владимира Путина "все наше стало обратно нашим" успешно продолжается!

Мельников Александр Если временный управляющий берёт в управление какое либо предприятие, то совсем не факт, что само предприятие сохранится, или, в лучшем случае, не поменяет собственника кардинально и навсегда.

роман романыч ну да,можно выудить собственника продать предприятие за половину стоимости,что и происходит.