Компания Tesla столкнулась с новым скандалом

Руководство американского концерна Tesla столкнулось с очередными сложностями, связанными с расовым насилием, которое привело к возникновению волны скандалов, стычек и забастовок, существенно тормозящих производственную деятельность компании.
Руководство американского концерна Tesla столкнулось с очередными сложностями, связанными с расовым насилием, которое привело к возникновению волны скандалов, стычек и забастовок, существенно тормозящих производственную деятельность компании.
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