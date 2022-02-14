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Компания Tesla столкнулась с новым скандалом

Компания Tesla столкнулась с новым скандалом

Руководство американского концерна Tesla столкнулось с очередными сложностями, связанными с расовым насилием, которое привело к возникновению волны скандалов, стычек и забастовок, существенно тормозящих производственную деятельность компании.

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