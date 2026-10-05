Прорыв «Барыса», носилки для арбитра, «Спартак» - на дне: обзор недели КХЛ

Пока Логан Дэй штампует очки и становится героем недели. В матче «Автомобилист» — «Амур» шайба угодила в колено арбитру Никите Новикову, и его унесли с площадки на носилках.
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