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Вгудок

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В Киргизии считают прибыль от железнодорожных коридоров в обход России

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что после ввода железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан» доходы страны от транзитных перевозок могут сравняться с поступлениями от крупнейшего золоторудного месторождения «Кумтор».

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