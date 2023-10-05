Куют ли саудиты «ядерный меч Аллаха»?

ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН Политика США не оставляет иного выхода как расширять ядерный клуб Во второй половине сентября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что его страна обзаведётся ядерным оружием.
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