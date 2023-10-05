БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • николай лебедев
    Особенно рождаемость....И куда ты катишьс...
  • Traveller
    Афтырь явно обижен на всех и каждого. Бывает... Только вот каким боком обмен денежных знаков при премьере Павлове его...И куда ты катишьс...
  • Аудрюс
    Читаешь и такое впечатление, что автор хочет доказать, что все мы находимся и живем в катакомбах где все скопом заблу...И куда ты катишьс...

Куют ли саудиты «ядерный меч Аллаха»?

Куют ли саудиты «ядерный меч Аллаха»?

 ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН Политика США не оставляет иного выхода как расширять ядерный клуб   Во второй половине сентября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что его страна обзаведётся ядерным оружием.

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