Кто вы по астрологическому календарю майя: узнаем по дате рождения Алёна Юрьева В отличие от привычного нам зодиакального гороскопа с двенадцатью знаками, астрология майя построена на более сложной системе, основанной на 20 символах, каждый из которых воплощает элементы природы, стихии и древних божеств.