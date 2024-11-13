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Кто вы по астрологическому календарю майя: узнаем по дате рождения

Кто вы по астрологическому календарю майя: узнаем по дате рождения

Кто вы по астрологическому календарю майя: узнаем по дате рождения Алёна Юрьева В отличие от привычного нам зодиакального гороскопа с двенадцатью знаками, астрология майя построена на более сложной системе, основанной на 20 символах, каждый из которых воплощает элементы природы, стихии и древних божеств.

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