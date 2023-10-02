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Миша таки ударился головой..

Миша таки ударился головой..

А может мама его стоя рожала . на бетонном полу? Подоляк: Удары по России наносят сами россияне с территории своей страны Удары по объектам в России наносят сами россияне, находящиеся на территории своей страны.

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