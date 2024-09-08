Существует риск повышения цен на сахар

Заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля посетил с рабочим визитом сахарный завод в Дрокии, где имел возможность внимательно ознакомиться со всем процессом переработки сахарной свеклы.
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