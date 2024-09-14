«Любому терпению приходит конец»: Медведев порассуждал о ядерном ответе России

По его словам, «ядерный конфликт действительно никому не нужен». Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о последствиях в случае принятия Западом решения о предоставлении Украине разрешения на ракетные удары вглубь территории РФ.
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