«Причиняют боль и страдания»: опера-героя из Нижнего Тагила бросили в карцер

Бывшего оперуполномоченного из Нижнего Тагила Руслана Белоконного, известного по раскрытию сложных преступлений, посадили в карцер в помещении, которое функционирует в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) при ИК-13.
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