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Европа снова готовится к «крестовому походу» на Россию

Европа снова готовится к «крестовому походу» на Россию

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 г. в странах СНГ годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и посвятить его единству в борьбе с нацизмом.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
&quot;Европа снова готовится к «крестовому походу» на Россию&quot;    Уверена, что если и правда  на Западе надумают напасть на Россию, то наши  войска      &quot; ДОСТОЙНО&quot; встретят европейцев. Мало им не покажется.  Россия всегда побеждает.     Победа будет за нами. 🇷🇺
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