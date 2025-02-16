Лидия Курзаева

"Европа снова готовится к «крестовому походу» на Россию" Уверена, что если и правда на Западе надумают напасть на Россию, то наши войска " ДОСТОЙНО" встретят европейцев. Мало им не покажется. Россия всегда побеждает. Победа будет за нами. 🇷🇺