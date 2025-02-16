Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 г. в странах СНГ годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и посвятить его единству в борьбе с нацизмом.
Европа снова готовится к «крестовому походу» на Россию
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Лидия Курзаева
"Европа снова готовится к «крестовому походу» на Россию" Уверена, что если и правда на Западе надумают напасть на Россию, то наши войска " ДОСТОЙНО" встретят европейцев. Мало им не покажется. Россия всегда побеждает. Победа будет за нами. 🇷🇺
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