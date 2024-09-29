Песков: корректировки в ядерную доктрину нужны из-за напряженности у границ РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, что корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали необходимы из-за нагнетания напряженности у границ РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии