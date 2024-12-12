На Украине посмеялись над Зеленским после предложения Орбана провести переговоры

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов участвовать в переговорных инициативах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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