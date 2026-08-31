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Аргументы и Факты

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Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана

Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана

Президент США Дональд Трамп допустил возможность продолжения американских ударов по Ирану. Выступая перед журналистами в Белом доме, он заявил, что дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от развития ситуации.

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