Правительство Тайваня инвестирует 2 млн долларов в лечение ожогов в Украине

В понедельник, 29 апреля, в городском совете Львова БФ «Христианская медицинская ассоциация» и Первое медобъединение Львова подписали меморандум о сотрудничестве, главная цель которого – реализация международного проекта «Medical aid for burns», призванного улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам с ожогами в Украине.
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