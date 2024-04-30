Правительство Тайваня инвестирует 2 млн долларов в лечение ожогов в Украине

В понедельник, 29 апреля, в городском совете Львова БФ «Христианская медицинская ассоциация» и Первое медобъединение Львова подписали меморандум о сотрудничестве, главная цель которого – реализация международного проекта «Medical aid for burns», призванного улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам с ожогами в Украине.