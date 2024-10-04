Бал хризантем в Никитском ботсаду откроется 28 октября

Осенью в Никитском ботаническом саду проходит традиционный Бал хризантем. В 2024 году открытие цветочной выставки запланировано на 28 октября, сообщила корреспонденту «Крымской газеты» заведующая лабораторией цветоводства Вера Зыкова.
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