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ЦБ не даст «прикручивать схемы» к льготной ипотеке

ЦБ не даст «прикручивать схемы» к льготной ипотеке

Одновременно Банк России планирует сделать более привлекательной для банков выдачу стандартной ипотеки, в которой нет подводных камней и имеется понятный график платежей Банк России хочет устранить возможность «прикручивать схемы» к льготной ипотеке.

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