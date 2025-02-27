ЦБ не даст «прикручивать схемы» к льготной ипотеке

Одновременно Банк России планирует сделать более привлекательной для банков выдачу стандартной ипотеки, в которой нет подводных камней и имеется понятный график платежей Банк России хочет устранить возможность «прикручивать схемы» к льготной ипотеке.
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