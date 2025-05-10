Что стало в дальнейшем с подписантами Акта о капитуляции Германии

Судьба фельдмаршала Вильгельма Кейтеля после подписания исторического Акта: арест, суд и казнь Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного командования вермахта, был одним из ключевых военных руководителей нацистской Германии.
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