Серия взрывов и поджогов: что враг готовит нам накануне новогодних праздников

Российский эксперт и политтехнолог Михаил Павлив, автор многочисленных публикаций о Новороссии в своём Telegram-канале обращает внимание на то, что серия разного рода терактов, где исполнителями управляют с Украины, может быть лишь домовой завесой.
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