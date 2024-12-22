Русская весна
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Русская весна

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Серия взрывов и поджогов: что враг готовит нам накануне новогодних праздников

Серия взрывов и поджогов: что враг готовит нам накануне новогодних праздников

Российский эксперт и политтехнолог Михаил Павлив, автор многочисленных публикаций о Новороссии в своём Telegram-канале обращает внимание на то, что серия разного рода терактов, где исполнителями управляют с Украины, может быть лишь домовой завесой.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
настала пора превратить хохлорыльню в дикое поле тогда и порядок будет..а присказка &quot;мы ж не такие не канает уже&quot;и  никакие нам эти мрази не братья,они все террористы ..😡
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