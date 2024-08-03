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Российские войска уничтожили пусковую установку ВСУ под Харьковом

Российские войска уничтожили пусковую установку ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили одну из пусковых установок, которая использовалась украинскими военнослужащими для обстрела мирного населения Белгородской области.

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