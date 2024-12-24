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Скандалов будет больше: На Белгородчине чиновники соврали, ударив по своим. Рощин высказался о "схематозе"

Скандалов будет больше: На Белгородчине чиновники соврали, ударив по своим. Рощин высказался о "схематозе"

На днях стало известно, что чиновников Белгородской области вывели на чистую воду, уличив во вранье и махинациях с восстановительными работами, в, по сути, ударе по своим – и это в регионе, регулярно подвергающемуся обстрелам и террористическим атакам со стороны ВСУ.

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Комментарии
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Амара Карпова
Кому война, кому мать родна🤬
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19 час.
АЖ
Александр Жигилий
Вся система торгашей продажная, изначально по сути! Деньги, которые для них не пахнут ......
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13 час.

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