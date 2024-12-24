Скандалов будет больше: На Белгородчине чиновники соврали, ударив по своим. Рощин высказался о "схематозе"

На днях стало известно, что чиновников Белгородской области вывели на чистую воду, уличив во вранье и махинациях с восстановительными работами, в, по сути, ударе по своим – и это в регионе, регулярно подвергающемуся обстрелам и террористическим атакам со стороны ВСУ.