Минобороны России уничтожило 68 украинских беспилотников за день

Министерство обороны России сообщило, что с 8:00 до 20:00 дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотников над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и Крыма.