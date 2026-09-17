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Царьград

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Минобороны России уничтожило 68 украинских беспилотников за день

Минобороны России уничтожило 68 украинских беспилотников за день

Министерство обороны России сообщило, что с 8:00 до 20:00 дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотников над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и Крыма.

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