Финляндия минувшей ночью закрыла еще три КПП на границе с Россией

Один из закрытых пунктов находится в Карелии. Вслед за закрытием четырех пограничных пунктов пропуска на российско-финляндской границы Финляндия в ночь на 24 ноября закрыла еще три КПП на северо-востоке страны — это пункты «Салла», «Куусамо» на границе с Мурманской областью и «Вартиус» («Люття») в Карелии.