Нигерия: пять человек были убиты и еще двое получили серьезные ранения после того, как боевики открыли огонь на Пятничном рынке в Мангу, район местного самоуправления Мангу (LGA), штат Плато, около 20:30 (19:30 по Гринвичу) 18 сентября.