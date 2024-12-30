Мёртвые птицы на пляжах Новороссийска: последствия экологической катастрофы?Крушение танкеров с разливом колоссального количества нефти в Чёрное море спровоцировало настоящую экологическую катастрофу на побережье Краснодарского края.
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