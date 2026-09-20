10 самых смертоносных животных в мире

Самое опасное животное в мире — это, безусловно, человек. Только мы уничтожаем миллионы себе подобных и прочих тварей ежегодно, но и природе есть, чем нам ответить.
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