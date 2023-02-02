Кардиолог предупредил, в каких случаях после инфаркта может случиться инсульт

Если пациент, который перенес инфаркт миокарда или сердечный приступ, будет правильно питаться, бросит вредные привычки, начнет заниматься спортом и станет принимать назначенные врачом препараты — риск повторного приступа существенно понижается.
Если пациент, который перенес инфаркт миокарда или сердечный приступ, будет правильно питаться, бросит вредные привычки, начнет заниматься спортом и станет принимать назначенные врачом препараты — риск повторного приступа существенно понижается.
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