Собянин рассказал о планах реставрации объектов культурного наследия в 2025 году

В Москве активно реставрируется Мемориальная квартира Пушкина С начала 2011 года в Москве завершили реставрацию более 2300 зданий и памятников, что составляет почти четверть всех объектов культурного наследия столицы.
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