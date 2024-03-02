Самые сексуальные российские актрисы 90-х

Вспоминаем самых горячих актрис советского и российского кино. 10. Екатерина Гусева Большинство зрителей узнали о ней в 2002 году после сериала «Бригада», но самые преданные поклонники следят за ней с 1997 года, когда она впервые снялась в фильме «Змеиный источник».