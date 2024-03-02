Вспоминаем самых горячих актрис советского и российского кино. 10. Екатерина Гусева Большинство зрителей узнали о ней в 2002 году после сериала «Бригада», но самые преданные поклонники следят за ней с 1997 года, когда она впервые снялась в фильме «Змеиный источник».
Самые сексуальные российские актрисы 90-х
Комментарии
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Zoia Goldshtab
Литвинова -бездарная худосочная ломака и чуть-чуть тупая.....
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14 час.
s
secretmaster
Довольно противоречивый здесь список. Каждый может составить свой. Мне из них Гусева больше всего нравится. И Маркова очень красивая. Жаль, что не стала дальше сниматься!
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11 час.
Максим Маркелов
Литвинова,истеричная как человек,даже голос её выдаёт,дрожащим звуком!
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9 час.
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