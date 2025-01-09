Жилой комплекс со встроенным детским садом введен в эксплуатацию в Даниловском районе

На юге Москвы сдан жилой комплекс из пяти корпусов с детским садом на первом этаже одного из них. По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии объекта проектной документации, после чего выдал разрешение на ввод в эксплуатацию.
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