Жилой комплекс со встроенным детским садом введен в эксплуатацию в Даниловском районе

На юге Москвы сдан жилой комплекс из пяти корпусов с детским садом на первом этаже одного из них. По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии объекта проектной документации, после чего выдал разрешение на ввод в эксплуатацию.