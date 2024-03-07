Про завод "Гераней"

Россиянин Генералы раньше радиомодели самолетов называли игрушками для детей и серьезно не воспринимали. А ведь именно благодаря авиамоделистам и появились БПЛА.

Регина Толстоброва И зачем об этом писать. все секреты выставлены на показ.анекдот: где работаешь- секрет фирмы, а что везешь- патроны.раньше все было засекречено.