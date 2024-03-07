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Про завод "Гераней"

Про завод "Гераней"

Относительно завода по производству "Гераней".Был на нем в прошлом году. Уже тогда поражал масштаб и объем производства.

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Комментарии
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Россиянин
Генералы раньше радиомодели самолетов называли игрушками для детей и серьезно не воспринимали. А ведь именно благодаря авиамоделистам и появились БПЛА.
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16 час.
Регина Толстоброва
И зачем об этом писать. все секреты выставлены на показ.анекдот: где работаешь- секрет фирмы, а что везешь- патроны.раньше все было засекречено.
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14 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Раньше засекречивали от своих граждан, а враги все знали подробно. А сейчас и враги знают и наши граждане. Секрета давно нет не в чем.
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13 час.

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