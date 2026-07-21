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Аргументы и Факты

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В Подмосковье потушили загоревшийся после атаки БПЛА логистический центр

В Подмосковье потушили загоревшийся после атаки БПЛА логистический центр

В подмосковном городе Электросталь пожарные справились с огнем в логистическом центре Wildberries, загоревшемся после атаки БПЛА, сообщил во вторник вечером Telegram-канал пресс-службы компании, ссылаясь на управление МЧС по Московской области.

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