WSJ: США рассчитывают, что Киев быстро подпишет новое соглашение по ископаемым

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассчитывает, что Киев быстро подпишет новое соглашение по украинским полезным ископаемым, которое предоставляет американской стороне контроль над ключевыми экономическими проектами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии