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WSJ: США рассчитывают, что Киев быстро подпишет новое соглашение по ископаемым

WSJ: США рассчитывают, что Киев быстро подпишет новое соглашение по ископаемым

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассчитывает, что Киев быстро подпишет новое соглашение по украинским полезным ископаемым, которое предоставляет американской стороне контроль над ключевыми экономическими проектами.

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