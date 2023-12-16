Проявили инициативу Нижегородцы сами решают, как улучшить жизнь на своих территориях Сотни дорог, скверов, объектов инженерной инфраструктуры, детских площадок отремонтировали и привели в порядок в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».
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