Проявили инициативу Нижегородцы сами решают, как улучшить жизнь на своих территориях Сотни дорог, скверов, объектов инженерной инфраструктуры, детских площадок отремонтировали и привели в порядок в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».