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Юрист Салкин: работодателя не должна интересовать интимная жизнь соискателей

Юрист Салкин: работодателя не должна интересовать интимная жизнь соискателей

Работодателя не должна волновать интимная жизнь соискателей. Потенциальный сотрудник не обязан отвечать на вопросы о семейном положении и планировании детей даже во время обязательного медицинского осмотра, которого требует ряд профессий, предупредил юрист и правозащитник Михаил Салкин.

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