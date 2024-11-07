Юрист Салкин: работодателя не должна интересовать интимная жизнь соискателей

Работодателя не должна волновать интимная жизнь соискателей. Потенциальный сотрудник не обязан отвечать на вопросы о семейном положении и планировании детей даже во время обязательного медицинского осмотра, которого требует ряд профессий, предупредил юрист и правозащитник Михаил Салкин.
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