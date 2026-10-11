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Трамп усиливает давление на Украину, так как не может повлиять на Путина – Зеленский

Трамп усиливает давление на Украину, так как не может повлиять на Путина – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп оказывает на него давление, поскольку не может повлиять на президента России Владимира Путина.

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