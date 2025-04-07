Мухаммад Юнус: "Бангладеш выигрывает от всестороннего углубления реформ и расширения открытости КНР" 

Бангладеш выигрывает от всестороннего углубления реформ и раcширения открытости Китая. Об этом в интервью Медиакорпорации Китая заявил Главный советник временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус, сообщает romanian.
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