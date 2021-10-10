США попытались устроить над Россией «суд инквизиции»

После одностороннего выхода Соединённых Штатов из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) в августе 2019 года в Европе возникла проблема глобальной безопасности.
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