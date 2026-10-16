КамАЗ, который выступает на ралли «Дакар», внешне напоминает обычный грузовик из Набережных Челнов. Однако под кабиной у спортивной машины скрывается совсем другая конструкция.
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отличие простое - камаз для перевозок грузов собран % на 60 из своих узлов и агрегатов,а в камазе для ралли только буквы КАМАЗ от рабочего камаза.