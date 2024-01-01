Кекс с киви на кислом молоке. Простой рецепт кекса к чаю

Рада приветствовать Вас! Предлагаю сегодня приготовить изумительный кекс с киви на кислом молоке. Так уж повелось, что периодически у нас в холодильнике появляется кислое молоко, которому я легко нахожу достойное применение.
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