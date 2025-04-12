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Мы соседи по планете

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Страдаете ли вы трипофобией?

Страдаете ли вы трипофобией?

Трипофобия — это страх перед полостями, дырками, отверстиями и т. п. Так что, если вы чувствуете себя некомфортно, когда смотрите, например, на соты, лучше закройте этот пост, потому что он — настоящая проверка для трипофобов.

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