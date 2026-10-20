Семейная ипотека в России перестала быть одинаковой для всех. Какие изменения действуют с 1 октября?С 1 октября 2026 года в России кардинально изменились условия выдачи семейной ипотеки.
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