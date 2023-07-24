Царьград

5 790 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Б
    просящий помощь у русских предаст русских при первой возможности! и Болгария в этом примерБолгария на грани...
  • Александр Ткаченко
    Ещё Польска не згинела, а уже смердит.Русский посол обн...

Сотрудницу магазина в Америке уволили за попытку остановить воров

Сотрудницу магазина в Америке уволили за попытку остановить воров

Инцидент произошёл в штате Джорджия в одно из магазинов сети Lowe’s. Женщина проработала там 13 лет.Американка лишилась работы в магазине после того, как попыталась остановить воров, которые вынесли из магазина товаров на две тысячи долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх