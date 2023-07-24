Сотрудницу магазина в Америке уволили за попытку остановить воров

Инцидент произошёл в штате Джорджия в одно из магазинов сети Lowe’s. Женщина проработала там 13 лет.Американка лишилась работы в магазине после того, как попыталась остановить воров, которые вынесли из магазина товаров на две тысячи долларов.
Инцидент произошёл в штате Джорджия в одно из магазинов сети Lowe’s. Женщина проработала там 13 лет.Американка лишилась работы в магазине после того, как попыталась остановить воров, которые вынесли из магазина товаров на две тысячи долларов.
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