Актриса Анна Зайкова: Мир часто трясло, но всегда удавалось найти выход

Анна Зайкова родилась в Москве в актёрской семье. Окончила Школу-студию МХАТ. Играет в нескольких спектаклях театра Ленком – «Маяковский», «Вишнёвый сад», «Последний поезд», а также в спектакле «Поле» театра «Практика».