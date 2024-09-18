Правительство Великобритании не собирается отказываться от футбольного регулятора, несмотря на угрозы УЕФА

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство не намерено отказываться от планов по созданию в стране независимого футбольного регулятора, несмотря на возможное наказание со стороны УЕФА.
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