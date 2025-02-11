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Царьград

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Разрушительное трио: Удары по Украине нанесли "Искандеры", "Калибры" и "Герани". Какие цели поражены

Разрушительное трио: Удары по Украине нанесли "Искандеры", "Калибры" и "Герани". Какие цели поражены

По данным источников, массированная атака на Украине была осуществлена разрушительным трио – били "Искандеры", "Калибры" и дроны "Герань".

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