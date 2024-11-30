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Царьград

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"Отвратительно!": Илон Маск осудил Британию за двойные стандарты свободы слова

"Отвратительно!": Илон Маск осудил Британию за двойные стандарты свободы слова

Илон Маск раскритиковал Британию за лицемерие в вопросах свободы слова, указав на статистику: в России 98 осуждений за онлайн-высказывания за 2008-2017 годы, тогда как в Великобритании в 2016 году было возбуждено 1696 дел.

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